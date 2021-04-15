Son dakika haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kovid-19 aşısı oldu
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Son dakika haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kovid-19 aşısı oldu

Son dakika haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

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Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı
Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, aşı olduğu sırada çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sergen Yalçın'ın aşı yapılırken gösterdiği tepki sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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