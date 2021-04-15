Son dakika haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kovid-19 aşısı oldu
Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, aşı olduğu sırada çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Sergen Yalçın'ın aşı yapılırken gösterdiği tepki sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar