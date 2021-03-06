Son dakika haberi... Beşiktaş'tan şehitlere saygı
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Son dakika haberi... Beşiktaş'tan şehitlere saygı

06.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:08
Son dakika haberi... Beşiktaş'tan şehitlere saygı

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçı öncesinde müzik yayını yapmadı.

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçı öncesinde müzik yayını yapmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Bitlis'te yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlere saygı için statta müzik açmadı.

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadele öncesinde müzik yayını yapmadı. Her karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden Beşiktaş marşları ve siyah-beyazlı kulübe ithaf edilen şarkıları çalan yetkililer, Bitlis'te yaşanan ve 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle karşılaşma öncesinde müzik yayını yapmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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