Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı
AA, Hikmet Faruk Başer - Güncel
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün gece 3 kişinin silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün gece 3 kişinin silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'ndeki restorana alınmayan kişinin, mekana tabancayla ateş açarak 3 kişiyi yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda araçtan inen şüphelinin restorana silahla ateş ettiği ve ardından arabaya binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.