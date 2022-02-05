Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı

AA, Hikmet Faruk Başer - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün gece 3 kişinin silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün gece 3 kişinin silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'ndeki restorana alınmayan kişinin, mekana tabancayla ateş açarak 3 kişiyi yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda araçtan inen şüphelinin restorana silahla ateş ettiği ve ardından arabaya binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title