Son dakika haberi | Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 polis ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 polis ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Harp Akademileri Tünel girişinde 34 SE 6473 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen polis aracına çarptı.
Kazada savrulan polis aracı da önündeki başka bir otomobile vurduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 polis ve bir otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar