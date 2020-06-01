Son dakika haberi: BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Son dakika güncel haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara çıktı. Özel araç ve servislerin trafiğe çıkmasına alt yapı çalışmaları da eklenince Beşiktaş'ta trafik durma noktasına geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. İki günlük yasağın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske ve eldiven tedbirini sürdürdü.TRAFİKTEKİ ÖZEL ARAÇ SAYISI ARTTI

Normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşların işlerine gitmek için daha çok özel araçlarını tercih ettiği görüldü. Bunun yanı sıra servis araçlarının da trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Beşiktaş Meydan'da alt yapı çalışmaları nedeniyle Barbaros Bulvarı üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA