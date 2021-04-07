Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ : 4 YARALI (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ : 4 YARALI (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ : 4 YARALI (2)

Son dakika gelişmesine göre BEŞİKTAŞ Kuruçeşme'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Özgür EREN - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ Kuruçeşme'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuruçeşme Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir mekanın işletmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık kiracı ile mal sahibi arasında kavgaya dönüştü. Bir araçla gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Otomobille kaçan yaralı 3 kişi, Ortaköy'de yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındığı öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Türker Ertürk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ : 4 YARALI (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:42:43. #1.16#
title