Son dakika haberi: Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cemil ÖZDEMİR/ BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de restoran çalışanları bir aylık bahşiş gelirlerini yangın bölgelerindeki mağdurlara gönderdi.

Cemil ÖZDEMİR/ BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de restoran çalışanları bir aylık bahşiş gelirlerini yangın bölgelerindeki mağdurlara gönderdi. 

Türkiye'de çıkan orman yangınlarında 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de evleri kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgelerindeki mağdurlara Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Beşiktaş Ortaköy'de bir restoranda çalışan aşçı, garson ve komilerden oluşan 50 kişi, bahşiş kutusunda biriken yaklaşık 20 bin lirayı orman yangınlarından olumsuz etkilenen kişilere gönderdi. 

"BU DESTEĞİMİZ UMARIM TÜM TÜRKİYE'YE YAYILIR"

Yaptıkları bağışın tüm Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini söyleyen restoranın işletme müdürü Mert Güler, "Geleceğimizi tekrardan yeşertmek için tüm çalışanlarımız, ekip arkadaşlarımız, komilerimiz, garsonlarımız, valelerimiz, müdürlerimiz ve DJ'lerimiz bir aylık bahşiş gelirlerini mağduriyet bölgesine bağışlıyor. Bu yakın zamanda da devam edecek. Sosyal sorumluluk olarak kendi üzerimize aldığımız bu yükün tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Yardım eden bazı işletmeler, restoranlar var ama komilerimizin, garsonlarımızın, tüm çalışanlarımızın bu desteğimiz umarım Türkiye'ye yayılır" dedi.

"KEŞKE DAHA FAZLASINI YAPABİLSEK"Restoran çalışanlarından Murat Sarıtaş yangınların bir an önce bitmesini temenni ettiklerini söyleyerek, "Fiziksel olarak orada olamasak da dualarımız başta itfaiye olmak üzere, tüm gönüllüler ve çalışanlarladır. Bugün orada yokuz ama bizim ciğerlerimiz yanıyor. Tüm ekip arkadaşlarımız haftalık olarak bütün gelirlerini bağışladı. Yapabileceğimiz, elimizden gelen bu ama keşke daha fazlasını yapabilsek. Umarım yangınlar bir an evvel biter ve ülkemiz tekrar yeşillik günlerine kavuşur. Tüm çalışan personellerimiz olarak yangın bölgesindeki arkadaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yangın bitene kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TEMENNİMİZ YANGININ BİR AN ÖNCE BİTMESİDİR"Bir başka restoran çalışanı Emre Can Taşçı ise, "Önceliğimiz yardımda bulunmaktı. Temennimiz sadece yardım değil, yangının bir an önce bitmesidir. Arkadaşlarla ekip olarak bunu yaptık. İnşallah tüm Türkiye bunu yapacak ve yangın bir an önce bitecek. Tek temennimiz budur" diye konuştu.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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