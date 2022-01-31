Son dakika haberleri | Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi gözyaşlarını tutamadı

Ortaköy'de geçen pazartesi öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, eve doğru ilerlediği sırada, iddialara göre köpeği yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti. Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını fark etti. Çevredekiler, köpeğin sahibini 'elektrik çarpabileceğini' söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tüm uyarılara rağmen sahibi köpeğin yanından ayrılmadı. Elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

"KÖPEĞİN AYAĞI ÇIKLAK OLDUĞU İÇİN ELKTRİK ÇARPMIŞ"

"BU ÇAPMAYA BİZ DE MARUZ KALABİLİRDİK"

Ergün Arslan ise "Geçtiğimiz günlerde burada münferit bir olay oldu. Aslında dikkate alınması gereken bir konu. Neden derseniz, orda biz de olabilirdik. Bu elektrik çarpmasına bizde maruz kalabilirdik. Yetkililerin böyle şeyleri daha dikkatli daha itina ile iş yapmaları gerekiyor. Burada çalışma var ama bu yol çalışması gibi bir çalışma yapılıyor şu anda. Orada hala yüzeyden geçen kablolar var. O kabloların belirli bir derinlikte olması lazım. Yarın öbür gün yine buna bezer bir konu ile karşılaşabiliriz. Arkadaşımızın çok değer verdiği bir köpekti. Küçüklüğünden beri büyüttü onu. Onun bir çocuğu, evladı gibiydi. Çok üzgünüz" dedi.