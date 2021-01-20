Son dakika haberi! Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi! Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

20.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:40
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandı.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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