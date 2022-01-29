Son dakika haberi | Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın son anda kurtarılırken, 90 yaşlarında bir erkek şahsın da mahsur kaldığı kaydedildi. İtfaiye ekipleri angının bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ise mahsur kaldığı belirtilen şahsı kurtarmaya çalışıyor. - İSTANBUL

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