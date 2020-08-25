Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü, Selanik'te Atatürk'ün evini ziyaret etti Gelen son dakika haberlerine göre UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda PAOK ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Yunanistan'da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü Selanik'teki evi ziyaret etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda PAOK ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Yunanistan'da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü Selanik'teki evi ziyaret etti. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'ın eşlik ettiği ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri ile teknik ekip de yer aldı. Ahmet Nur Çebi, Selanik Atatürk Evi'ne ziyaretinin sonunda anı defterini imzaladı ve Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.

Kaynak: DHA