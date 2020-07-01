Son dakika haberi | Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların denge, kuvvet, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada çift kale maçın ardından şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştirilecek çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA