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Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah: "Böyle bir kulübün parçası olmak gurur verici"

Gelen son dakika haberlerine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, siyah-beyazlı kulübe geldiği için gurur duyduğunu söyledi.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah:
17.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:22

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, siyah-beyazlı kulübe geldiği için gurur duyduğunu söyledi.

Mensah, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte olmak çok güzel bir şey. Böyle bir kulübün parçası olmak gurur verici. Buraya gelmek her zaman hayalimdi. Bana olan ilgi de doğru yerde bulunduğumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ganalı futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine son derece yardımcı olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki PAOK maçını da değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Hayalimiz bu maçı kazanmak ve daha sonra grup aşamasına kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Bizim de ortak hayalimiz bu yönde. Taraftarımız çok özel. Her şeyin iyisini hak ediyorlar. Bana gösterdikleri ilgiden dolayı da minnettarım. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisi yaparak onları memnun etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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