Son dakika haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk, Atletico Mineiro'da
30.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:43
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Hulk, Atletico Mineiro ile anlaştı.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Hulk, Atletico Mineiro ile anlaştı.
Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro, 34 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2022'nin sonuna kadar Hulk ile anlaşma sağlanmıştır. Hulk, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı