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Son dakika haberi: Beşiktaş ile Denizlispor 40. randevuda

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş ile Denizlispor 40. randevuda
19.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:16

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta siyah-beyazlılar 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Denizlispor 12 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Denizli'deki maçlar

Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 18 maçın 11'ini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Denizli'de siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle karşılık verdi.

İki ekip Denizli'de en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı ve kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk Beşiktaş oldu.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.

Kaynak: AA

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