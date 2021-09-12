Son dakika haberi: Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Şehmus Hazer transferinde Fenerbahçe ile anlaştı - Haberler Spor
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Son dakika haberi: Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Şehmus Hazer transferinde Fenerbahçe ile anlaştı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Son dakika haberi: Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Şehmus Hazer transferinde Fenerbahçe ile anlaştı

Son dakika haberler: Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Şehmus Hazer'e kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Şehmus Hazer transferinde Fenerbahçe ile anlaştı - Haberler Spor
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