Son dakika haberi: Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Şehmus Hazer transferinde Fenerbahçe ile anlaştı
Son dakika haberler: Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Şehmus Hazer'e kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
AA / Süha Gür - Spor Haberleri