Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti - Haberler Spor
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Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

AA, Muhammed Gencebay Gür - Spor
Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Spor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy, Beşiktaş, Spor, Haber

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