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Son dakika haberi! Besi çiftliğini kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberi! Besi çiftliğini kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kırıkkale'de besi çiftliğinde kaçak sigara imalatı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de besi çiftliğinde kaçak sigara imalatı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Keskin ilçesinde U.O.'ya (32) ait besi çiftliğinde kaçak sigara imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Çiftlikte yapılan aramada 13 bin dal bandrolsüz boş makaron, 3 kilogram bandrolsüz tütün, 350 adet şeffaf poşet, elektrikli sigara sarma makinası, kompresör, sigara sarma makinası, makaron yuvası, 3 adet kesilmiş bandrol, 2 adet sarma makinesi, 220 dal doldurulmuş makaron ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan U.O. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE

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