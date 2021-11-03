En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040639
|-0,72
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028144
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,038193
|-0,60
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,072699
|-0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,064870
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011388
|-0,52
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,156711
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,094386
|-0,50
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,037191
|-0,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,053646
|-0,32
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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