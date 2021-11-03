En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: