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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040639-0,72
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,028144-0,70
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,038193-0,60
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,072699-0,60
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,064870-0,57
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011388-0,52
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,156711-0,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,094386-0,50
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,037191-0,49
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,053646-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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