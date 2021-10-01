En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,33 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,33 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057050
|2,61
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033321
|1,69
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,182039
|1,33
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043566
|1,32
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,154808
|1,31
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,092824
|1,31
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,176349
|1,31
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,104933
|1,26
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,165953
|1,26
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,123891
|1,25
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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