En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,33 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: