En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" ve yüzde 0,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: