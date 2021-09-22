En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" ve yüzde 0,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" ve yüzde 0,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024881
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117804
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088971
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,125339
|0,25
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,159205
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,159203
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026990
|0,21
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,108872
|0,20
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052776
|0,17
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054835
|0,16
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500