Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,89 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,89 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0217270,99
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0872120,89
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1446560,87
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0297090,83
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0623650,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0727020,74
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0511580,70
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0255500,68
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0161180,67
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0370940,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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