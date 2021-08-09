Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,89 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,89 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,021727 0,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,087212 0,89 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,144656 0,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029709 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,062365 0,75 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072702 0,74 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051158 0,70 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,025550 0,68 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016118 0,67 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037094 0,66 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara