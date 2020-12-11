Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

11.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:06
Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0461082,37
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0478921,66
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0768980,94
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1277760,85
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0467800,70
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0224310,68
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0349180,68
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0294600,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0280870,66
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0857130,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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