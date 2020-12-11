Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.