En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,32 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.