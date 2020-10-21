Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
21.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:15
Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0942400,40Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0909900,35Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094240
|0,40
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,090990
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,053160
|0,27
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,072679
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094635
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019391
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017054
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068474
|2,57
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,040494
|0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,039752
|0,95
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,086741
|0,59
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,023011
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023967
|0,46
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,024416
|0,40
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021071
|0,39
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,138248
|0,38
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019683
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050890
|0,53
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035775
|0,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026647
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016691
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021164
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069190
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063240
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070794
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022753
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068374
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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