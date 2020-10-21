Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

21.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:15
Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0942400,40Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0909900,35Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0942400,40
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0909900,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0531600,27
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0726790,12
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0946350,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0193910,29
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0170540,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0684742,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0404940,95
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0397520,95
VEM Hisse Senedi EYF0,0867410,59
ZEM Hisse Senedi EYF0,0230110,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0239670,46
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0244160,40
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0210710,39
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1382480,38
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0196830,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0508900,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0357750,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0266470,23
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0166910,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0211640,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0691900,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0632400,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0707940,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0227530,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0683740,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 14:19:35. #1.14#
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