Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,03 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,78 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,03 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,78 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019076 2,03 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,058988 1,78 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026797 1,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091239 1,01 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090328 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162334 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113901 0,96 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022296 0,89 HEM Hisse Senedi EYF 0,020157 0,81 VEM Hisse Senedi EYF 0,078699 0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara