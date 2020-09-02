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Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088119 1,12
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
02.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:57

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088119 1,12
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,084998 1,02
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,049833 0,89
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,044500 0,85
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088599 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015954 0,39
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018037 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056245 1,64
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037571 1,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087399 1,06
HEM Hisse Senedi EYF 0,019968 0,71
ZEM Hisse Senedi EYF 0,020679 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,091298 1,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,114783 1,10
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,164163 1,09
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026890 0,83
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018985 0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019612 0,58
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028245 0,57
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026893 0,55
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025658 0,26
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018106 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030562 1,52
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049102 1,52
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050781 1,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054077 1,51
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049236 1,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068150 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062393 0,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027215 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069119 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067455 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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