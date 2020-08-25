Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087577 1,90
Fiba Em. ve Hay.D.B.A.
25.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:29
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,087577
|1,90
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,064595
|1,88
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082229
|1,87
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036956
|1,84
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047683
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015860
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018094
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043258
|3,01
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037231
|2,74
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,026064
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,042226
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087245
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112344
|2,16
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089404
|2,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,160879
|2,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068223
|2,02
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,097369
|2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026616
|1,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031040
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044175
|0,48
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029108
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018016
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029819
|2,11
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047914
|2,11
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047341
|2,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049571
|2,11
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044944
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068126
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069704
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062257
|0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064264
|0,01
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022406
|0,01
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Kaynak: AA