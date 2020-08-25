Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087577 1,90 Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087577 1,90 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,064595 1,88 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082229 1,87 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036956 1,84 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047683 1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015860 0,81 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018094 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043258 3,01 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037231 2,74 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026064 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042226 0,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087245 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112344 2,16 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089404 2,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160879 2,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068223 2,02 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097369 2,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026616 1,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031040 0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044175 0,48 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029108 0,42 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018016 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,029819 2,11 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047914 2,11 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047341 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049571 2,11 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044944 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068126 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069704 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062257 0,01 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064264 0,01 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022406 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA