Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120603 1,28

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.