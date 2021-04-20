En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,62 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,62 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063398 -2,62 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066379 -2,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051554 -2,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,098555 -2,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,097911 -2,01 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039443 -1,96 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027413 -1,96 VEM Hisse Senedi EYF 0,099053 -1,84 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026325 -1,83 HEM Hisse Senedi EYF 0,025334 -1,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara