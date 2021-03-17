En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,34 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,27 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.