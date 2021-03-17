En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

17.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:57
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,34 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,27 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,34 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,27 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014266-0,74
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020140-0,34
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028812-0,27
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,044798-0,22
VEM Altın Katılım EYF0,046535-0,22
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020677-0,22
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096230-0,22
ZEM Altın Katılım EYF0,044743-0,21
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042745-0,21
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,043717-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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