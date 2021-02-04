Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,052307-0,15Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042919-0,14Anadolu Hayat Em. İki. Borç.