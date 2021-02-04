Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
04.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:38
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,052307-0,15Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042919-0,14Anadolu Hayat Em. İki. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052307
|-0,15
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042919
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078670
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,079002
|-0,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021043
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013787
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020470
|-0,03
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021177
|-0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020353
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046797
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,044228
|-0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,044217
|-0,56
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027418
|-0,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,043280
|-0,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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