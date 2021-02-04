Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

04.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:38
Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,052307-0,15Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042919-0,14Anadolu Hayat Em. İki. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,052307-0,15
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042919-0,14
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,078670-0,14
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,079002-0,14
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,021043-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013787-0,41
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020470-0,03
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021177-0,02
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020353-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,046797-0,56
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,044228-0,56
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,044217-0,56
NN Hay. Em. Altın EYF0,027418-0,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,043280-0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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