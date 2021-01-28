En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

28.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:38
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 6,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,90 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 4,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 6,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,90 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 4,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,057489-6,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,122792-4,90
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,053693-4,80
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,093480-4,40
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,078047-4,36
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038587-4,36
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026828-4,34
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,103479-4,13
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,103950-4,13
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,031593-4,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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