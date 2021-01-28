En fazla kaybettiren BES fonları
28.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 6,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,90 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 4,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 6,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,90 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 4,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,057489
|-6,11
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,122792
|-4,90
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,053693
|-4,80
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,093480
|-4,40
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078047
|-4,36
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038587
|-4,36
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026828
|-4,34
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,103479
|-4,13
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,103950
|-4,13
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031593
|-4,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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