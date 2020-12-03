Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,43 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.