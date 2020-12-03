Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları
Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,43 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,43 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075020
|-0,83
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019400
|-0,56
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029176
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020227
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057481
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019440
|-0,27
|VEM Katkı EYF
|0,019552
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020093
|-0,25
|ZEM Katkı EYF
|0,020754
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020846
|-0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara