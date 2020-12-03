Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları

03.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:08
Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,43 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,43 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,075020-0,83
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019400-0,56
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029176-0,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020227-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057481-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019440-0,27
VEM Katkı EYF0,019552-0,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020093-0,25
ZEM Katkı EYF0,020754-0,25
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020846-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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