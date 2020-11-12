En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,34 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "HEM Altın Katılım EYF", yüzde 3,22 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.