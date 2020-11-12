En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

12.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:31
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,34 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "HEM Altın Katılım EYF", yüzde 3,22 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,34 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "HEM Altın Katılım EYF", yüzde 3,22 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051930 -3,34
HEM Altın Katılım EYF 0,031650 -3,25
VEM Altın Katılım EYF 0,053868 -3,22
ZEM Altın Katılım EYF 0,051716 -3,21
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031380 -3,18
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050354 -3,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016654 -3,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050287 -3,18
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,049238 -3,18
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052245 -3,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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