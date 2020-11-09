En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

09.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:11
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125332 -0,39
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143355 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142081 -0,36
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097015 -0,35
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050489 -0,32
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076072 -0,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093896 -0,29
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074504 -0,25
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054669 -0,21
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042649 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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