En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.