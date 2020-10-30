BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

30.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:59
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023381 0,06
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023381 0,06
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120314 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013938 0,03
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,071083 0,03
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,089581 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067841 0,60
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,047006 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032908 0,32
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014975 0,29
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,074987 0,07
VEM Temkinli Değişken EYF 0,029430 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024519 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013014 0,06
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026335 0,03
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029890 0,03
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026390 0,03
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,028431 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053910 0,09
HEM Altın Katılım EYF 0,032761 0,05
VEM Altın Katılım EYF 0,055729 0,03
ZEM Altın Katılım EYF 0,053486 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,017200 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070256 0,06
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068550 0,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025016 0,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063382 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065463 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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