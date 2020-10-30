BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023381 0,06 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: