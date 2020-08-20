Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,068800 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037206 -0,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043740 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014081 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020930 -0,08 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016294 -0,06 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030442 -0,03 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,073516 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013114 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026554 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050403 -1,00 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030855 -0,93 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016392 -0,91 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052367 -0,88 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050265 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062185 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA