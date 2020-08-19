Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088525 -0,16 Garanti Em. Hay. D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088525 -0,16 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,127550 -0,11 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046826 -0,11 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043481 -0,09 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,124090 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011327 -0,49 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,022172 -0,38 Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010695 -0,26 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013817 -0,24 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023272 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026126 -0,41 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026624 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013444 -0,25 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024529 -0,24 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,020847 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA