Son dakika haberi... Beş katlı binanın son katından çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Son dakika haberler... Sakarya'nın Karasu ilçesinde beş katlı binanın son katından çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde beş katlı binanın son katından çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan A'nın ikamet ettiği Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan beş katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dumanlar çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binaya geldiklerinde dumanların olmadığını fark etti. Yapılan incelemeler neticesinde her hangi bir bulguya rastlamayan ekipler, olay yerinden ayrıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı