Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

23.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:10
Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,38 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,31 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,38 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,31 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,3826572193
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,78542133
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,69523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-6,6429227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-4,2211712105
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-2,5128424
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler8,3116160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316151
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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