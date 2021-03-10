Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri

10.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:27
Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4326521549
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,51542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,61550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9529290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,201179323
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4428280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,7516160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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