Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

12.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:42
Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,18262119142
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,42553123
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,08220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,1929623
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,101174671
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1027189
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,0816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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