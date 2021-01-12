Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: