Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

07.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0826216991
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,5255846
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,36220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9029281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,081179323
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1027225
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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