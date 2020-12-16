Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri

16.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:54
Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri

Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3226222140
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,05554312
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,22211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3229281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,151169817
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0828199
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9916160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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