Son dakika haberi! BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi! BES fonu istatistikleri

02.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:45
Son dakika haberi! BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,94 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,05 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,94 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,05 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,9426223527
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,33553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,25220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,0529290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,611161160
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8928262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,9416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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