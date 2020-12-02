Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri

02.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:42
Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,77 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,77 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,7729927920
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,18726210
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,1618171
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,8067670
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6470664
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7034295
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,3013130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0425250
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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