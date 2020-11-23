Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

23.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:34
Son dakika haberi... BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2226219468
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,75552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,02211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,6129272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,151169719
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1828253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0916160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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