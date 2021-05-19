Son dakika haberi... Berlin'deki 2021 küresel tüketici ve ev elektroniği fuarı iptal edildi
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Son dakika haberi... Berlin'deki 2021 küresel tüketici ve ev elektroniği fuarı iptal edildi

Son dakika haberi... Berlin'deki 2021 küresel tüketici ve ev elektroniği fuarı iptal edildi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası 3-7 Eylül 2021'de fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2021 salgına dair belirsizlik nedeniyle iptal edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası 3-7 Eylül 2021'de fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2021 salgına dair belirsizlik nedeniyle iptal edildi.

Fuarın düzenleyicileri Messe Berlin ve GFU tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'un yeni varyantları, aşıların beklenenden daha yavaş uygulanması ve katılımcılar için seyahat koşullarında belirsizliklere ilişkin endişeler nedeniyle IFA 2021'in Eylül ayında fiziksel olarak düzenlenmeyeceği belirtildi.

Messe Berlin fuar alanının bazı kısımlarını Kovid-19 aşılama merkezi ve acil hastane tesisine dönüştürüldüğüne yer verilen açıklamada, fuar alanındaki bu hizmetlerin uzun süre gerekli olacağının da fuarın iptal edilmesinde etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, IFA 2022'nin 2-6 Eylül'de, "fiziksel" olarak düzenleneceğine dikkat çekildi.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle birçok teknoloji fuarı iptal edilirken, IFA 2020, yarı "fiziksel", yarı "sanal" (online) olarak düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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