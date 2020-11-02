Son dakika haberi | Berlin'de 13 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika haberi | Berlin'de 13 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü

02.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:22
Son dakika haberi | Berlin'de 13 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de, 13 yaşındaki Suriyeli çocuk, bir parkta kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 13 yaşındaki Suriyeli çocuk, bir parkta kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, cumartesi gecesi, aralarında 13 yaşındaki Suriyeli çocuğun da bulunduğu bir grup çocuğun, 22 yaşındaki bir kişiyle Mitte ilçesindeki James Simon Parkı'nda bulunduğu belirtildi.

Burada, söz konusu grup ile 45 yaşındaki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktığı aktarılan açıklamada, 45 yaşındaki kişinin kavga sırasında 13 yaşındaki çocuğu ve 22 yaşındaki genci bıçakladığı, ardından olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Açıklamada, 13 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği, 22 yaşındaki gencin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Cinayet masasının olaya ilişkin soruşturma başlattığı ifade edilen açıklamada, saldırganın arandığı bildirildi.

Alman basınındaki haberlerde, 13 yaşındaki çocuğun 3 yıl önce babası ve 2 kardeşiyle Suriye'deki savaştan kaçarak aile birleşimi yoluyla Almanya geldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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